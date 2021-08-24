Киев опроверг информацию о захвате украинского самолёта в Кабуле

В Афганистане не захватывали и не похищали украинский самолёт. Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, передаёт «Интерфакс-Украина».

Он опроверг опубликованную ранее информацию о захваченном в Кабуле воздушном судне и отметил, что она «не соответствует» действительности.

По словам Николенко, все самолёты, использованные Киевом для эвакуации граждан из Афганистана, успешно вернулись на Украину. В данный момент разрабатываются все возможные безопасные пути эвакуации граждан. МИД продолжает оставаться на связи с украинцами.

Ранее сообщалось, что в Афганистане похитили украинский самолёт во время попытки эвакуации украинских граждан. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин. По его словам, лайнер вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. 15 августа СМИ сообщили, что талибы контролируют все пограничные переходы. Позже стало известно, что боевики вошли в Кабул и захватили дворец президента страны.