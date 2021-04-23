В Киеве объяснили невозможность встречи в Москве Зеленского с Путиным

Фото: Alexander Farnsworth/picture alliance/Global Look Press

Эффект от введённых США в апреле 2021 года санкций в отношении Москвы «достаточно близок» к тому, на что рассчитывали в Белом доме. Об этом заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил в интервью Reuters.

Нашим намерением было действовать пропорционально и применять целевой подход, а также сигнализировать, что у нас есть возможность нанести ещё больший урон, если Россия продолжит своё поведение или начнёт эскалацию, —...