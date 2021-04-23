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В Киеве объяснили невозможность встречи в Москве Зеленского с Путиным

06:25, 24 апреля 2021
Фото: Alexander Farnsworth/picture alliance/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет принять приглашение российского коллеги Владимира Путина о переговорах в Москве. Об этом заявил вице-премьер Украины, замглавы украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Резников в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

Не может он во время войны ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора. Мне кажется, это немного странное предложение, — отметил политик.

Такие переговоры должны проводиться в нормандском формате вместе с главами Франции и Германии, подчеркнул Резников.

Ранее стало известно, что пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель пообещала непременный ответ Владимира Зеленского на приглашение посетить Москву. Реакция главы государства обязательно будет, заявила она 23 апреля. О возможности обсудить отношения России и Украины в Кремле ранее заявил президент РФ Владимир Путин.

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