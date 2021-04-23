В Киеве объяснили невозможность встречи в Москве Зеленского с Путиным

https://static.news.ru/photo/6a25491e-a4ae-11eb-8de5-96000091f725_660.jpgФото: Alexander Farnsworth/picture alliance/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский не сможет принять приглашение российского коллеги Владимира Путина о переговорах в Москве. Об этом заявил вице-премьер Украины, замглавы украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Резников в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».
Не может он во время войны ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора. Мне кажется, это немного странное предложение, — отметил политик.
Такие переговоры должны проводиться в нормандском формате вместе с главами Франции и Германии, подчеркнул Резников.
Ранее стало известно, что пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель пообещала непременный ответ Владимира Зеленского на приглашение посетить Москву. Реакция главы государства обязательно будет, заявила она 23 апреля. О возможности обсудить отношения России и Украины в Кремле ранее заявил президент РФ Владимир Путин.
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