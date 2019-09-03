https://static.news.ru/photo/c8bc9212-c543-11e9-896f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков назвал главную причину принятия закона о снятии неприкосновенности с депутатов парламента Украины.

По его словам, таким образом удалось быстро уравнять права народных депутатов с правами остальных граждан страны.

Мы могли пойти другим путём, но на это понадобился бы год, а может и больше, — приводит «112.ua» слова Разумкова.

Ранее News.ru писал о том, что Верховная рада Украины проголосовала за отмену депутатской неприкосновенности. Закон вступит в силу после подписания спикером Рады Дмитрием Разумковым и президентом страны Владимиром Зеленским, а также публикации в официальной прессе. Ожидается, что он начнёт действовать с 1 января 2020 года. За отмену неприкосновенности проголосовали 373 депутата из 404 зарегистрированных в сессионном зале. Против не голосовал никто, три человека, представляющие фракцию «Европейская солидарность», воздержались.