В Киеве хотят, чтобы офицеры РФ вернулись в состав СЦКК

https://static.news.ru/photo/1e1389ae-d057-11ea-a5f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: defenceu/twitter.com

Украина хочет, чтобы российские офицеры вернулись в состав Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон в Донбассе (СЦКК). Об этом заявил вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Мы надеемся, что будет возобновлена работа СЦКК и российские офицеры, военные вернутся в его состав, потому что это, исходя из опыта других военных конфликтов, механизм работающий, — цитирует чиновника издание Hromadske.

Он добавил, что возобновление работы СЦКК с россиянами даст возможность двигаться в направлении достижения постоянного режима тишины. Москва не отказывается от такого участия, но выдвигает требования, отметил Резников.

Мы эти условия обсуждаем. Но мне кажется, есть дипломатический путь, который позволяет работать офицерам российской армии в составе СЦКК, — подчеркнул министр.

Москва прервала работу в рамках СЦКК в декабре 2017 года из-за позиции украинских властей, которые, по мнению России, устраивали провокации и мешали функционированию СЦКК.

Ранее NEWS.ru сообщал, что командующий объединённой группировкой Вооружённых сил Украины Сергей Наев отдал распоряжение о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня в Донбассе. Приказ поступил 26 июля и вступил в силу с полуночи 27-го числа. В пресс-центре операции объединённых сил отметили, что такие меры предприняты в соответствии с решением трёхсторонней контактной группы, принятым в ходе видеоконференции 22 июля.