Более тысячи человек пострадали во время протестов в Казахстане

Свыше тысячи человек получили ранения в ходе акций протеста в Казахстане, передаёт государственный телеканал "Хабар 24" со ссылкой на Минздрав страны. В ведомстве добавили, что почти 400 пострадавших были госпитализированы

Свыше тысячи человек пострадали в результате массовых беспорядков в разных регионах Казахстана, из них почти 400 госпитализированы, 62 человека находятся в реанимации, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вооружённые участники массовых беспорядков в Казахстане захватили оружие из арсенала управления Комитета национальной безопасности в Алма-Ате, в том числе шесть переносных зенитных ракетных комплексов «Игла». В настоящее время ведётся поиск оружия.

3 января в Казахстане начались акции протеста против резкого повышения цены на газ с 1 января — с 38 до 120 тенге за литр. Протестующие требуют снизить её вдвое. 4 января правительство Казахстана пошло на значительные уступки и снизило цену до 50 тенге. Людям, которые вышли протестовать против повышения цены на газ, пообещали, что их не будут преследовать за участие в несанкционированных демонстрациях.

Митинги распространились с западной, газодобывающей части страны по всей территории. С 4 января протесты продолжились в Актау, Атырау, Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Чимкенте, Таразе. Начались столкновения с полицией. Наиболее острые стычки начались в Алма-Ате. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев порекомендовал жителям Мангистауской области, которые вышли на акции протеста, проявить готовность к диалогу.

Протестующие захватили алма-атинскую резиденцию главы Казахстана. В штурме приняли участие несколько тысяч человек. До этого пикетчики подожгли здания администрации и прокуратуры, захватили аэропорт Алма-Аты. В ночь на 6 января силовики освободили аэропорт. В течение всего 6 января прошли антитеррористические операции в Алма-Ате. Сообщалось о задержании более 2000 человек.