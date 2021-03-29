В Канаде приостановили вакцинацию AstraZeneca населения младше 55

https://static.news.ru/photo/0a6bdc00-9125-11eb-ad09-96000091f725_660.jpg Фото: Pedro Fiuza/XinHua/Global Look Press

В Канаде приостановили вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca для людей младше 55 лет из-за опасения возникновения тромбов, сообщает Associated Press.

Такую рекомендацию Минздраву страны дал Национальный консультативный комитет Канады по иммунизации. Там отметили, что на текущий день необходимы дополнительные исследования вакцины, чтобы выяснить, насколько она действительно безопасна для пациентов.

Существует значительная неопределённость в отношении пользы от вакцинирования AstraZeneca взрослых людей в возрасте до 55 лет с учётом потенциальных рисков, — сообщила зампред комитета Шелли Дикс.

В настоящее время риск возникновения тромбов замечен у одного человека из 100 тысяч. Этот показатель оказался намного выше, нежели предполагалось ранее. Кроме того, такой серьёзный побочный эффект чаще всего встречается у молодых женщин.

Как писал NEWS.ru, вакцину AstraZeneca переименовали после того, как в Европе начали массово отказываться от её применения. Теперь же оксфордский препарат носит название Vaxzevria. Вакцина претерпела значительные изменения. Впрочем, только внешние — помимо названия ей сменили маркировку и вид упаковки.