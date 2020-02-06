https://static.news.ru/photo/634a1c12-4903-11ea-985f-fa163e074e61_660.jpg Фото: aliciaebridges/twitter.com

В Канаде железнодорожный состав, перевозивший горючее, сошёл с рельсов и загорелся.

Инцидент произошёл в канадской провинции Саскачеван, жители ближайшего населённого пункта были эвакуированы, сообщает телеканал CBC . Кроме того, из-за аварии перекрыли несколько автодорог.

В компании Canadian Pacific, которой принадлежит поезд, факт аварии подтвердили, но не уточнили, что именно перевозил состав. О жертвах или пострадавших пока информации не поступало.

Ранее NEWS.ru сообщил, что в Канаде в результате схода с рельсов товарного поезда погибли три человека.