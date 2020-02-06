В Канаде железнодорожный состав, перевозивший горючее, сошёл с рельсов и загорелся.
Инцидент произошёл в канадской провинции Саскачеван, жители ближайшего населённого пункта были эвакуированы, сообщает телеканал
В компании Canadian Pacific, которой принадлежит поезд, факт аварии подтвердили, но не уточнили, что именно перевозил состав. О жертвах или пострадавших пока информации не поступало.
Ранее NEWS.ru сообщил, что в Канаде в результате схода с рельсов товарного поезда погибли три человека.
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