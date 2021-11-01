В Кабуле у здания военного госпиталя прогремел взрыв

В столице Афганистана Кабуле произошёл мощный взрыв у здания больницы Сардар Мохаммад Дауд Хан. После взрыва послышались выстрелы. Об этом сообщают местные СМИ.

BREAKING: Reports of huge explosion in #Kabul , Afghanistan pic.twitter.com/UYbig1uhSJ — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 2, 2021

Как заявил РИА Новости очевидец событий, взрывное устройство у входа в госпиталь на 400 мест привёл в действие террорист-смертник. По словам собеседника агентства, больница расположена недалеко от Министерства общественного здравоохранения.

Как сообщает Aamaj News, в госпиталь, который является крупнейшим военным медучреждением страны, проникли сообщники террориста. Отмечается, что внутри ведётся перестрелка.

18 октября стало известно, что взрыв прогремел в городе Джелалабад на востоке Афганистана. В результате пострадали два человека, их госпитализировали. Инцидент произошёл в квартале Кабул-Хада. Самодельное взрывное устройство сработало на оживлённой улице в момент, когда там проезжало транспортное средство, принадлежащее захватившим власть в Афганистане боевикам движения «Талибан» (запрещено в РФ).