В Кабуле у здания военного госпиталя прогремел взрыв

Как заявил РИА Новости очевидец событий, взрывное устройство у входа в госпиталь на 400 мест привёл в действие террорист-смертник. По словам собеседника агентства, больница расположена недалеко от Министерства общественного здравоохранения.
Как сообщает Aamaj News, в госпиталь, который является крупнейшим военным медучреждением страны, проникли сообщники террориста. Отмечается, что внутри ведётся перестрелка.
18 октября стало известно, что взрыв прогремел в городе Джелалабад на востоке Афганистана. В результате пострадали два человека, их госпитализировали. Инцидент произошёл в квартале Кабул-Хада. Самодельное взрывное устройство сработало на оживлённой улице в момент, когда там проезжало транспортное средство, принадлежащее захватившим власть в Афганистане боевикам движения «Талибан» (запрещено в РФ).