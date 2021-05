В израильском Лоде объявили режим ЧП из-за массовых беспорядков

В среду, 12 мая, мэр Лода Яир Ревиво сообщил о «полной потере контроля над городом». Именно на окраине этого населённого пункта находится аэропорт имени Бен-Гуриона, который ранее эвакуировали из-за обстрелов со стороны ХАМАС. Все полёты были приостановлены, но сейчас он снова работает.

Градоначальник отметил, что на улицы высыпали тысячи человек, которые буквально забивают друг друга насмерть.

Prime Minister Netanyahu agreed on declaring a special emergency situation in Lod; Public Security Minister Amir Ohana announced that he would exercise his authority on the matter immediately.