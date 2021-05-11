В израильском Лоде объявили режим ЧП из-за массовых беспорядков

https://static.news.ru/photo/31f62b9c-b2e3-11eb-a3fb-96000091f725_660.jpg Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

В израильском городе Лод объявили режим чрезвычайного положения из-за массовых беспорядков. Данное решение было принято премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Данная информация была обнародована на странице канцелярии израильского премьера в Twitter.

В среду, 12 мая, мэр Лода Яир Ревиво сообщил о «полной потере контроля над городом». Именно на окраине этого населённого пункта находится аэропорт имени Бен-Гуриона, который ранее эвакуировали из-за обстрелов со стороны ХАМАС. Все полёты были приостановлены, но сейчас он снова работает.

Градоначальник отметил, что на улицы высыпали тысячи человек, которые буквально забивают друг друга насмерть.

Prime Minister Netanyahu agreed on declaring a special emergency situation in Lod; Public Security Minister Amir Ohana announced that he would exercise his authority on the matter immediately. — PM of Israel (@IsraeliPM) May 11, 2021

Позднее Нетаньяху согласился объявить о введении в Лоде режима ЧП.

А глава Министерства обороны Амир Охана объявил, что немедленно приступит к исполнению своих полномочий в этом вопросе, — говорится в сообщении канцелярии премьер-министра.

Ранее стало известно, что акциям протеста, проходящим в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан, присоединились арабские жители городов и населённых пунктов на севере Израиля. По данным панарабского телеканала «Аль-Маядин», многолюдная демонстрация в Умм-эль-Фахме, проводившаяся в поддержку палестинцев, вылилась в итоге в противостояние с полицией. Правоохранители применяют слезоточивый газ, резиновые пули. Есть информация о пострадавших.