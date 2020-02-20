Фото: Roma/Giacomino/Ropi/Global Look Press

Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Елена Мошенец назвала «теоретический» способ провести «местные выборы» в Крыму. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на ATR.

Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Елена Мошенец назвала «теоретический» способ провести «местные выборы» в Крыму. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на ATR. Она сообщила,...