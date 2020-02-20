38-летнего мужчину госпитализировали в больницу города Кодоньо в северной части Ломбардия в Италии. Это четвёртый подтверждённый случай заражения коронавирусом в стране.
Как сообщает агентство ANSA, мужчина не ездил к Китай, однако общался с людьми, приехавшими оттуда.
Как ранее писал NEWS.ru, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо распорядился доставить на родину 35 итальянцев с борта круизного судна Diamond Princess, стоящего на карантине в порту японской Иокогамы. За ними отправят самолёт.
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