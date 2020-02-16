https://static.news.ru/photo/6fb31562-50d8-11ea-9808-fa163e074e61_660.jpg Луиджи Ди Майо Фото: Fabio Cimaglia.Lapres/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо распорядился доставить на родину 35 итальянцев с борта круизного судна Diamond Princess, стоящего на карантине в порту японской Иокогамы. За ними отправят самолёт.

Об этом сообщает агентство Associated Press. На лайнере находятся 35 итальянцев, из них 24 — члены экипажа, в том числе капитан корабля. Над эвакуацией соотечественников работают сообща итальянские МИД, Минздрав и оборонное ведомство.

Судно Diamond Princess ушло в круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава 20 января, завершиться путешествие должно было 4 февраля. Однако выяснилось, что один из сходивших на берег в Гонконге пассажиров заразился коронавирусной инфекцией. Японское министерство здравоохранения потребовало продержать корабль и пассажиров в карантине в течение двух недель. 3 февраля судно остановилось в порту Иокогамы, где и находится до сих со всеми пассажирами и экипажем. По последним данным, из 3,7 тысяч человек на борту 355 заразились коронавирусом.

Как передавал NEWS.ru, российские граждане, находящиеся на Diamond Princess, отказались обращаться за помощью и просить об эвакуации и, вероятно, пробудут на судне до конца карантина.