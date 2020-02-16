Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо распорядился доставить на родину 35 итальянцев с борта круизного судна Diamond Princess, стоящего на карантине в порту японской Иокогамы. За ними отправят самолёт.
Об этом
Судно Diamond Princess ушло в круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава 20 января, завершиться путешествие должно было 4 февраля. Однако выяснилось, что один из сходивших на берег в Гонконге пассажиров заразился коронавирусной инфекцией. Японское министерство здравоохранения потребовало продержать корабль и пассажиров в карантине в течение двух недель. 3 февраля судно остановилось в порту Иокогамы, где и находится до сих со всеми пассажирами и экипажем. По последним данным, из 3,7 тысяч человек на борту 355 заразились коронавирусом.
Как передавал NEWS.ru, российские граждане, находящиеся на Diamond Princess, отказались обращаться за помощью и просить об эвакуации и, вероятно, пробудут на судне до конца карантина.
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