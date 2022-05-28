В Италии признали войну НАТО против России Итальянский журналист Анджело Д'Орси заявил, что НАТО ведёт войну против России

Фото Benoit Doppagne/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Журналист и историк Анджело Д'Орси заявил в эфире итальянского канала La7, что кризисная ситуация на Украине лишний раз доказывает, что идёт война НАТО против России. Он добавил, что европейцы сами стали жертвой собственных санкций. Он призвал пересмотреть потери от мер, которые Запад ввёл против Москвы.

Мы сами станем жертвами санкций, и уже ими стали. Мы должны посчитать и сравнить наши потери от санкций и потери России. Как бы то ни было, это война НАТО против России, — рассказал Д’Орси.

Он напомнил, что несмотря на заявления представителей Запада, НАТО — военная организация, которая часто ведёт себя агрессивно. Он привёл в пример действия Альянса в Ираке, Ливии, Сирии и Югославии.

В Белом доме обеспокоены возможными последствиями передачи Украине ракетных систем залпового огня (РСЗО), написала ранее газета The Washington Post со ссылкой на анонимные источники. Американское руководство допускает, что это решение может привести к серьёзной эскалации ситуации. Наибольшие опасения вызывает возможное применение американского оружия для нанесения ударов по российской территории. Автор материала отмечает, что в Белом доме, в свою очередь, хоть и намерены передать Украине такого рода оружие, могут отказаться от его передачи Киеву в целях недопущения обострения конфликта.