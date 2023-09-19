В ИСАА раскрыли интерес России к Северной Корее Директор ИСАА Маслов: Россия заинтересована в рабочей силе из КНДР

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В ходе совместного с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном посещения космодрома Восточный

Россия заинтересована в рабочей и производственной силах из Северной Кореи, заявил директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Маслов. В разговоре с RTVI востоковед подчеркнул, что на данный момент санкции Совета Безопасности ООН запрещают гражданам КНДР работать за рубежом, но северокорейские специалисты могли бы оказать значительную помощь в развитии Дальнего Востока.

У нас какой интерес к Северной Корее? Рабочая сила, производственная сила, безусловно. Вооружение, я бы сказал, там пятое-десятое место. <...> Мы не допускаем северокорейскую рабочую силу на российскую территорию, а для Дальнего Востока России это очень важно, — пояснил эксперт.

По словам Маслова, до введения санкций на территории России работало около 100 тысяч корейцев. Востоковед уверен, что следует вернуть их — это было бы выгодно для государства. Эксперт подчеркнул, что не следует рассматривать КНДР «как просто точку на карте». Он напомнил, что в Восточной Азии идут «очень нехорошие процессы». Если противостояние Тайбэя и Пекина перейдет в горячую фазу, ситуация затронет КНДР, Японию и Южную Корею, которые находятся рядом с Россией. В связи с этим Маслов предполагает, что усиление КНДР могло бы помочь стабилизировать ситуацию.

Страны Запада ранее заблокировали работу по российско-китайскому проекту резолюции об ослаблении санкций в отношении Северной Кореи. По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, это было сделано безосновательно и под надуманным предлогом.