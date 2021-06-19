В Иране упал вертолёт, перевозивший урны с избирательных участков

https://static.news.ru/photo/61f29cf8-d0e9-11eb-a94b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На юго-западе Ирана упал вертолёт с избирательными урнами для голосования на выборах президента. Один человек погиб, ещё 11 получили ранения, сообщает IRIB.

В районе Ахмадфадале около Дизфуля разбился вертолёт, перевозивший урны для голосования, — заявил губернатор провинции Хузестан Касем Солеймани Даштаки.

Выборы президента Ирана прошли 18 июня. Два кандидата уже поздравили с победой главу судебной власти Ибрахима Раиси, при этом действующий глава государства Хасан Рухани заявил, что знает, кто победил, но отказался назвать его имя. Политик выразил надежду, что новый глава государства через 45 дней приступит к своим обязанностям.

Ранее в Кузбассе разбился самолёт L-410. Возбуждено уголовное дело. Пилоты воздушной машины были опытными лётчиками, но избежать катастрофы не смогли. Сообщается, что самолёт потерял высоту на развороте. Всего погибли четыре человека, ещё 15 получили травмы.