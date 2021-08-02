В Иране прошла церемония утверждения нового президента в должности

В Тегеране прошла церемония утверждения в должности нового президента Ирана Ибрахима Раиси. Об этом сообщило агентство IRNA.
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Инаугурация нового президента Раиси назначена на 5 августа. Он одержал победу на выборах 18 июля, набрав 17,9 млн голосов (около 62%) при явке в 48,8%. В общей сложности в голосовании приняли участие 28,6 миллиона человек.
Ещё до официального объявления результатов голосования другой кандидат на пост президента Ирана Мохсен Резаи и действующий президент государства Хасан Рухани поздравили главу судебной власти Ибрахима Раиси с победой на выборах, который, в отличие от нынешнего президента, принадлежит к консервативному политическому лагерю.