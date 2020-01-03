https://static.news.ru/photo/60ee38aa-2f9e-11ea-8f20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Соединённые Штаты не осмелятся нанести удары по 52 объектам в Иране, о которых говорил американский президент Дональд Трамп. Об этом заявил командующий иранскими вооружёнными силами Абдулрахим Мусави.

Сомневаюсь, что им хватит смелости сделать это в будущем во время возможного конфликта, — цитирует его телерадиокомпания IRIB.

Ранее NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп пообещал нанести авиаудар по 52 целям в Иране. Сами цели не названы, но имеет значение их число: ровно столько американских заложников были захвачены Ираном много лет назад. Он добавил, что некоторые из этих целей будут высокого уровня, значимые для Ирана и его культуры. Удар будет «быстрым и точным», пообещал американский лидер. Трамп добавил, что США «более не хотят никаких угроз».

Глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.

В Госдепартаменте США заявили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.