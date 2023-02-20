В Иране обнаружили обогащенный до 84% уран Bloomberg: инспекторы обнаружили в Иране уран, обогащенный до рекордных 84%

Международные наблюдатели в Иране на прошлой неделе обнаружили уран, обогащенный до рекордных 84%, передает Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники. Отмечается, что это незначительно ниже уровня, необходимого для создания ядерного оружия.

Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заинтересовались этим случаем и теперь намерены выяснить, каким образом Ирану удалось вывести обогащение урана на столь высокие уровни за такой короткий период времени.

МАГАТЭ должно определить, было ли обогащение урана преднамеренным или такое явление стало результатом случайного накопления в газовых центрифугах, используемых для разделения изотопов.

Ранее представители МАГАТЭ в своем ежеквартальном докладе сообщили, что Иран еще больше увеличил свои запасы высокообогащенного урана, что может позволить стране создать как минимум одну ядерную бомбу. Атомное агентство также раскритиковало Тегеран за то, что он продолжает запрещать должностным лицам организации доступ к иранским ядерным объектам.

Ранее военный аналитик Игорь Герасимов высказал опасения, что США могут использовать против России приобретенное у нее же ядерное топливо и редкоземельные металлы (РЗМ). В частности, они могут применяться при создании стратегических вооружений.