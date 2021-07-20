В Индии зафиксировали первый случай смерти человека от птичьего гриппа

Первый случай смерти человека от птичьего гриппа выявлен в Индии. Об этом сообщает газета The Times of India.

По данным издания, умер 11-летний мальчик. Ребёнка доставили во Всеиндийский институт медицинских наук 2 июля с высокой температурой и кашлем. Врачи думали, что у пациента коронавирусная инфекция, но она не подтвердилась. Позднее оказалось, что мальчик болен птичьим гриппом, его не удалось спасти.

Специалисты общественного здравоохранения встревожены первым случаем летального исхода в стране от птичьего гриппа. Сейчас врачи ведут поиск лиц, которые могли контактировать с умершим.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал, что в России вакцину от птичьего гриппа могут создать в течение пяти-шести месяцев в том случае, если вирус будет передаваться от человека к человеку. Инфекционист добавил, что сейчас нет предпосылок к обострению ситуации, поскольку заболевших всего несколько человек и инфекция не передавалась от человека к человеку.