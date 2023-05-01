В Индии оскорбились действиями властей Украины Индийский политик Гупта: оскорбительная пропаганда показала настоящее лицо Киева

Фото: Shivam Khanna / Keystone Press Agency / Global Look Press

Старший советник офиса министра информации Индии Канчан Гупта на своей странице в Twitter заявил, что оскорбительная пропаганда показала настоящее лицо властей Украины. Так он отреагировал на публикацию Минобороны Украины, в которой были прикреплены фотография Севастополя после атаки беспилотника на нефтебазу и карикатура на индийскую богиню смерти Кали, которую пририсовали к снимку в образе Мерлин Монро.

За этой фальшивкой скрывается настоящее лицо правительства Украины. На пропагандистском плакате изобразили карикатуру на индийскую богиню Ма Кали, — написал Гупта.

Он напомнил, что совсем недавно замглавы МИД Украины Эмине Джапарова посетила Индию и попросила власти Индии поддержать ее страну. Министерство обороны Украины позже удалило пост в Twitter.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков высказал мнение, что Зеленскому недолго осталось находиться у власти. Комментируя высказывания президента Украины о том, что конфликт в стране может растянуться на десятилетия, парламентарий отметил, что такой сценарий возможен, только если Зеленский и его окружение еще долго будут руководить Украиной. Однако Цеков считает, что примерно через год на смену киевскому режиму придут новые власти, которые займутся выстраиванием нормальных отношений с Россией и уберут с повестки вопрос Крыма.