В Индии объявили национальный траур в связи с гибелью Абэ

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Синдзо Абэ

В Индии объявлен однодневный национальный траур в связи с гибелью бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщил в Twitter глава индийского правительства Нарендра Моди. Он отметил, что его народ «солидарен с японскими братьями и сестрами в этот трудный момент».

В знак нашего глубочайшего уважения к бывшему премьер-министру Синдзо Абэ 9 июля 2022 года будет объявлен однодневный национальный траур, — написал Моди.

По словам индийского премьера, Абэ внес значительный вклад в развитие индийско-японских отношений. Благодаря ему они вышли на уровень «особого стратегического и глобального партнерства».

Утром 8 июля на Абэ было совершено нападение во время уличного выступления в японском городе Нара. Политик получил огнестрельные ранения и был госпитализирован в бессознательном состоянии. Несколько часов спустя он скончался от потери крови.

Подозреваемым в нападении на Абэ является 40-летний Тэцуя Ямагами. Он задержан полицией. Мужчина заявил, что хотел убить экс-премьера, поскольку был «недоволен» им. При этом уточнил, что речь не идет о политических убеждениях Абэ.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования жене и матери экс-премьера Японии. Он назвал Абэ выдающимся политиком, много сделавшим для развития добрососедских отношений между Москвой и Токио. В МИД России назвали покушение на Абэ «актом терроризма, которому нет оправдания».