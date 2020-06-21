В Индии испытывают аюрведический препарат против коронавируса

https://static.news.ru/photo/776b290c-b3bb-11ea-9166-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imagebroker.com/Global Look Press

В Индии проводятся клинические испытания препарата против COVID-19, который был разработан на базе лекарственных растений традиционной индийской медицины аюрведы. Тестируют новое лекарство, получившее название Coronil, в трёх медучреждениях страны.

Препарат очень эффективен, мы получаем положительные результаты за срок от пяти до 15 дней, — рассказал ТАСС глава Института йоги и аюрведы и исполнительный директор «Патанджали аюрвед» Ачарья Балкришна.

Он добавил, что в ближайшее время результаты испытаний будут обнародованы. Однако конкретных сроков не назвал.

Собеседник агентства отметил, что разработкой лекарства занималась группа экспертов по аюрведе. Препарат включает в себя около двух десятков растительных ингредиентов. Основными являются три из них: тулси (Ocimum sanctum) — индийский базилик, который считается священным растением, гилои (тиноспора сердцелистная, Tinospora cordifolia) и ашвагандха (Withania somnifera). По словам Балкришны препарат не должен иметь никаких побочных эффектов.

Как ранее писал NEWS.ru, глава правительства Индии Нарендра Моди назвал йогу одним из средств борьбы с коронавирусом. Он пояснил, что занятия способствуют укреплению иммунитета, а отдельные упражнения — лечению органов дыхания.

Индия входит в первую десятку стран по уровню распространения COVID-19. Согласно последним данным, в стране выявлено 410,6 тысячи случаев заражения, из которых 15,4 тысячи — за последние сутки.

Всего коронавирус обнаружен более чем в 200 странах мира. Общее число заболевших с начала пандемии превышает 8,4 млн человек. Первое место по числу заразившихся занимают США (более 2,2 млн заболевших), второе — Бразилия (свыше 1 млн).

Россия находится на третьем месте. В нашей стране зафиксировано 584,6 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 339,7 тысячи человек, умерли 8,1 тысячи.