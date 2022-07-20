В ICAO объявили заведомо ложными данные о бомбе на борту лайнера Ryanair ICAO: данные о бомбе на борту севшего в Минске лайнера Ryanair были заведомо ложными

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Информация о бомбе на борту экстренно приземлившегося в Минске самолёта авиакомпании Ryanair была заведомо ложной. её передали лётному экипажу по указанию властей Белоруссии. Такие выводы содержатся в обнародованном докладе Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO). Там подчёркивается, что ни бомба, ни доказательства её существования не были обнаружены в ходе проверок, сообщает РИА Новости.

Совет ИКАО признал, что сообщение о заложенной на рейсе FR4978 авиакомпании Ryanair бомбе было заведомо ложным и угрожало его безопасности, а также что информация об этой угрозе была доведена до сведения летного экипажа по указанию высших должностных лиц правительства Белоруссии, — говорится в документе.

Там также утверждается, что ни бомба, ни доказательства её существования не были обнаружены как во время проверки перед вылетом самолёта из афин, так и после осмотра судна в Белоруссии и Литве. В этой связи в ICAO пришли к выводу, что угроза взрыва на борту была «заведомо ложной» и это поставило под угрозу безопасность борта.

Ранее сообщалось, что членам Международной организации гражданской авиации (ICAO) направлен отчёт о расследовании инцидента с самолётом Ryanair, экстренно приземлившимся в 2021 году в Минске в связи с сообщением о минировании. В отчёте отметили, что информация о минировании самолёта была ложной, но не стали приписывать распространение данной информации какому-либо государству

Инцидент с бортом Ryanair произошёл 23 мая. После фейкового сообщения о бомбе самолёт экстренно приземлился в Минске. На борту находился бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, а также его девушка — россиянка Софья Сапега. Их сняли с рейса, а потом арестовали. Оппозиционер был обвинён в организации массовых беспорядков. Он признал вину и начал активно сотрудничать со следствием.