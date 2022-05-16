В Херсонской области рассказали, как российская армия защищает регион Руководство Херсонской области сообщило, что регион на 100% защищён российской армией

Военнослужащие ВС РФ общаются с жителями / Фото РИА Новости

Жители Херсонской области находятся под стопроцентной защитой российской армии, её силы ПВО закрывают регион от обстрелов со стороны Украины. Об этом рассказал в интервью ТАСС замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Он отметил, что украинская артиллерия пытается наносить удары по области.

Херсонская область находится на все 100% под защитой и охраной войск Российской Федерации. <...> Сейчас уже многие поняли, что на самом деле это российская армия сегодня защищает жителей Херсона и Херсонщину, как раз системами ПВО. Многие начали понимать, что на самом деле все эти митинги и все эти красивые картинки [генерируемые украинскими СМИ] — всего лишь иллюзия, попытки культивировать и поддерживать страх, на ней как раз построен весь фашизм, — отметил Стремоусов.

Он подчеркнул, что регион по-прежнему находится в зоне досягаемости украинской артиллерии, однако российские силы противовоздушной обороны перехватывают снаряды.

Также, по словам Стремоусова, армия и МЧС помогают жителям с гуманитарной помощью и способствуют возвращению региона к мирной жизни.

Ранее постпред Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что взятые под контроль Вооружённых сил РФ регионы Украины должны принять решение о выходе из её состава. Он напомнил, что такой же путь присоединения в своё время прошёл и полуостров.

12 мая замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о желании местной администрации обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой о включении в состав РФ после завершения всех интеграционных процессов. Он отметил, что данный вопрос будет обсуждён после того, как регион выстроит структуру власти, а также восстановит экономику и жизнедеятельность Херсонщины с учётом российского законодательства.