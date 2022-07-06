В Харьковской области сформируют четыре пророссийские администрации Глава ВГА Ганчев: в Харьковской области сформируют четыре временные администрации

Фото: The Presidential Office of Ukrai/ThePresidentialOfficeOfUkraine/Global Look Press

На части территории Харьковской области Украины, находящейся под контролем российской армии, планируется создать четыре временные гражданские администрации — Купянскую, Изюмскую, Волчанскую и Харьковскую. Кроме того, уже создана региональная временная гражданская администрация (ВГА). Об этом ТАСС рассказал её глава Виталий Ганчев.

Он пояснил, что администрация в Харькове не имеет в своей формулировке слова «военная», поскольку в её составе отсутствуют военные.

У нас только гражданские служащие, поэтому временная гражданская администрация с аббревиатурой ВГА. И в составе области формируются сейчас четыре ВГА по тем четырём районам, которые находятся под контролем у нас, — сказал Ганчев.

Он уточнил, что администрации будут созданы в крупнейшем по населению и территории Купянском районе, в Изюмском районе, Волчанском районе, ранее входившим в состав Чугуевского района, и в Харьковском районе — на той его территории, которая взята под контроль ВС РФ.

По словам Ганчева, российские войска контролируют около 20% территории Харьковской области. При этом даже в контролируемых районах обстановка остаётся напряжённой, многие населённые пункты подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Сохраняется опасность работы диверсионных групп.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили около 100 бойцов украинского подразделения «Кракен» в Харьковской области. Командование украинского формирования приняло решение оставить позиции и отвести остатки подразделения в Харьков.