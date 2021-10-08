В Грузии объявили день траура по погибшим в Батуми

11 октября в Грузии объявлен днём траура по погибшим после обрушения жилого дома в Батуми. Об этом в своём Facebook сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. По последним данным, в результате ЧП погибли шесть человек.

Выражаю глубокую скорбь в связи с трагедией, произошедшей в Батуми, и соболезную членам семей и близким погибших. Вместе с ними скорбит и вся Грузия. По моему решению, в связи с памятью по погибшим понедельник, 11 октября, будет объявлен днём траура, — написал Гарибашвили.

Он добавил, что всем пострадавшим окажут всю необходимую помощь, а виновники случившегося будут наказаны по всей строгости закона.

Ранее МВД республики сообщило о задержании трёх человек. Среди них владелец квартиры и двое рабочих. Как отметили в ведомстве, рабочие провели ремонтные и строительные работы с грубыми нарушениями правил безопасности. Задержанным грозит от 2 до 10 лет тюремного срока.

8 октября в центре Батуми обрушилась часть жилого пятиэтажного дома. Причиной мог стать ремонт на первом этаже здания. По некоторым данным, он привёл к разрушению несущей стены.