В Грузии объяснили, почему Украина хочет прихода к власти Саакашвили Сарджвеладзе: Украина хочет прихода к власти Саакашвили в Грузии для войны с РФ

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Руководство Украины хочет прихода к власти в Грузии экс-президента Михаила Саакашвили, чтобы он начал войну против России, заявил в эфире телекомпании «Имеди» глава комитета по защите прав человека и гражданской интеграции в парламенте республики Михаил Сарджвеладзе. По его словам, вопрос Саакашвили негативно влияет на отношения Тбилиси и Киева, и это является проблемой.

Все понятно, откуда все это и у кого какой интерес. Сегодня во власти Украины очень большое влияние имеет политическая сила, которая хочет видеть Михаила Саакашвили во власти в Грузии, только потому, чтобы он начал войну, — сказал парламентарий.

Он пояснил, что украинские власти неоднократно призывали Грузию к открытию второго фронта против России. В частности, с таким предложением обращался к Тбилиси секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал грузинские власти отправить Саакашвили в Киев на лечение, напомнив, что политик является украинским гражданином. Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя его слова, иронично предположила, что «таблетки» для лечения Саакашвили есть только у президента Украины.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года. Он является фигурантом нескольких уголовных дел. Ранее Саакашвили был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Экс-президент был приговорен к трем и шести годам лишения свободы соответственно.