В Грузии началось голосование на выборах в местные органы власти

В Грузии стартовали выборы в местные органы власти, сообщает Sputnik Грузия. Избирательные участки открылись по всей стране. Гражданам предстоит выбрать мэров и депутатов местных совещательных органов.

Жители будут голосовать в 64 городах и районах. Выборы мэров проводятся прямым голосованием на местах, а выборы в местные совещательные органы — по смешанной системе: часть депутатов избирается по партийным спискам, а другая часть — голосованием в районах.

Самым ожидаемым является результат выборов мэра Тбилиси. Как известно, на эту должность претендуют 16 кандидатов. Соперничество ведётся между действующим градоначальником от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Кахи Каладзе, депутатом, председателем оппозиционной партии «Единое национальное движение» Никой Мелией и экс-премьером Грузии, лидером партии «За Грузию» Георгием Гахарией.

Всего по стране в день голосования будут работать более 3,7 тысячи избирательных участков. Выборы сочтут состоявшимися при любой явке граждан. Телеканал Imedi собирается опубликовать первые предварительные результаты голосования, которые станут известны уже через несколько минут после закрытия участков.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила экс-главу государства Михаила Саакашвили в попытке накалить предвыборную обстановку. По её словам, если кому-то небезразлична страна и её будущее, то необходимо рассказать обществу «правду и тем самым восстановить спокойствие», а не насмехаться и «подшучивать». Она также отметила, что власти должны предотвратить все попытки по дестабилизации и организации беспорядков.

1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан на территории страны. Он сообщил в Facebook, что вернулся на родину. Политик обещал приехать в Грузию к октябрьским выборам в органы местного самоуправления.