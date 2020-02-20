https://static.news.ru/photo/e7674db6-5421-11ea-852c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rayner Pena/dpa/Global Look Press

Страны Группы Лимы готовы рассмотреть возможность работы с Россией по преодолению кризиса в Венесуэле. Об этом заявил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.

Мы готовы приветствовать любого, кто верит в мирный переход к демократии и поддерживает волю народа Венесуэлы, — цитирует его ТАСС.

Шампань добавил, что осталось только узнать, заинтересована ли в таком сотрудничестве Россия.

Группа Лимы, в которую уже входят Аргентина, Бразилия, Гватемала, Гондурас, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Панама, Парагвай, Перу, Чили, Гайана, Сент-Люсия и Боливия, создана для помощи в урегулировании кризиса в Венесуэле.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, Группа Лимы (кроме Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Как писал NEWS.ru, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что сценарии по силовому смещению власти в Венесуэле совершенно недопустимы.