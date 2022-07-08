В Гренобле произошёл новый инцидент с автоматом Калашникова В Гренобле молодого человека подстрелили из автомата Калашникова

Фото: Социальные сети

Во французском Гренобле в ночь на пятницу, 8 июля, произошёл ещё один инцидент, связанный с применением автомата Калашникова. В районе Олимпийской деревни там был ранен молодой человек. Об этом сообщило местное издание Dauphine Libere.

По данным издания, стрелок скрылся с места происшествия до прибытия правоохранителей. Пострадавший получил ранение в бедро пулей большого калибра. Предположительно, стрельба велась из автомата Калашникова.

Несколько часов назад стало известно, что полицейские в Гренобле застрелили молодого человека, вооружённого автоматом Калашникова. Инцидент произошёл в центре города. Правоохранителям поступил сигнал о двух мужчинах на скутере, у одного из которых было «боевое оружие». Это оружие он нацелил на прибывший на место происшествия полицейский патруль. В результате один из полицейских открыл огонь.

По имеющимся данным, погибшему было 24 года.