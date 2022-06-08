В Греции выявлен первый случай оспы обезьян у человека

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В Греции официально зафиксирован первый случай заражения оспой обезьян. Об этом сообщили в Национальной организации общественого здравоохранения Греции (EODY), передаёт портал Newsit.gr. Это произошло в больнице «Андреас Сигрос», речь идёт о мужчине, недавно посещавшем Португалию.

Первоначальный тест, проведенный в центральной лаборатории EODY, был положительным, анализ был затем отправлен в лабораторию микробиологии медицинского факультета Салоникского университета имени Аристотеля, и теперь оттуда ожидается геномное подтверждение вируса оспы обезьян, — говорится в заявлении.

В организации отметили, что больной госпитализирован в стабильном состоянии.

Специалисты подчёркивают, что риск для населения в целом по-прежнему низок, так как обычно заболевание протекает в лёгкой форме и характеризуется "относительно низкой трансмиссивностью. Ранее сообщалось о двух возможных случаях оспы в Греции. Оба они не подтвердились.

Оспа обезьян представляет собой редкое вирусное заболевание. Чаще всего оно передается людям от диких животных — таких, как грызуны и приматы. Среди симптомов заболевания — головная боль, лихорадка, боли в мышцах, спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Не исключены кожные высыпания на лице и теле. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. Большинство случаев смертей приходится на более молодые возрастные группы.

По данным главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, на сегодняшний день зарегистрировано более тысячи подтверждённых случаев оспы обезьян в 29 странах мира.