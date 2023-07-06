В Госдуме заявили о необходимости вернуть базу ВМФ России во Вьетнам Депутат Госдумы Соболев предложил вернуть базу ВМФ России во Вьетнам

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

России необходимо восстановить прежние военные позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, этому, в частности, будет способствовать восстановление морской базы России во вьетнамском Камране.

Нам абсолютно точно необходимо восстановить прежние позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При условии конечно, если мы хотим, чтобы у нас была серьезная армия. И восстановление морской базы России во вьетнамском Камране, без всяких сомнений, очень серьезно будет потворствовать этой цели. Да, собственно, и на Кубе базу в Лурдесе было бы неплохо вернуть в строй. Но пока это все только на уровне консультаций, — заявил Соболев.

Ранее российский экономист, публицист Михаил Хазин предположил, что создание российских военных баз в Тихом океане и Южной Азии помогло бы Китаю в военном противостоянии с США. По его мнению, российское военное присутствие в регионе отвечает интересам КНР, которая занята активной экспансией в Тихом океане и наверняка столкнется с трудностями в таких странах, как Филиппины и Индонезия, которая является третьей страной в мире по численности населения после Индии и Китая.