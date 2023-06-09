В России допустили создание военной базы в Мьянме Публицист Хазин рассказал о заинтересованности КНР в российских военных базах в Южной Азии

Фото: MOD Russia/globallookpress.com

Создание российских военных баз в Тихом океане и Южной Азии помогло бы Китаю в военном противостоянии с США, считает российский экономист, публицист Михаил Хазин. В беседе с ИА SM.News он высказал мнение, что российское военное присутствие в регионе отвечает интересам КНР, которая занята активной экспансией в Тихом океане.

Китай тоже был бы не против, чтобы мы куда-нибудь влезли, и сделали военную базу, например, в Бирме (прежнее название Мьянмы — прим.ред.). Это не значит, что мы будем это делать. Это значит, что Китай этого хочет, так как это станет демонстративной поддержкой, — подчеркнул Хазин.

По словам эксперта, китайская экспансия при этом столкнется с трудностями в таких странах, как Филиппины и Индонезия, которая является третьей страной в мире по численности населения после Индии и Китая.

Индонезия совершенно не хочет быть под США. Под Китаем она, правда, тоже быть не хочет. Поэтому она сейчас очень хочет дружить с нами, — заявил публицист.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники среди американских чиновников, что Китай и Куба достигли соглашения о создании секретной шпионской базы на территории Кубы. Главной целью строительства якобы станет слежка за Соединенными Штатами Америки.