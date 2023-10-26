В Госдуме предложили наказание для украинского ветерана СС Журавлев: подобные Гунько люди должны сидеть в тюрьме

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Ярослав Гунько (Хунка)

Такие, как объявленный в России в розыск ветеран СС Ярослав Гунько (Хунка), должны быть повешены либо сидеть в тюрьме, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он напомнил, что эта нацистская организация признана трибуналом в Нюрнберге преступной. Однако он сомневается, что Канада выдаст его РФ.

Все они, тем более те, что служили в СС — организации, которая была признана еще на трибунале в Нюрнберге преступной, — должны быть либо повешены, что сейчас в России, к большому сожалению, запрещено в связи с мораторием на смертную казнь, либо сидеть в тюрьме, — считает Журавлев.

Он обращает внимание на то, что между Россией и Канадой нет договоренностей по выдаче преступников. Поэтому, считает он, уголовное преследование Ярослава Гунько российским МВД обозначает лишь позицию по нацистским преступникам, которая не изменилась с 1945 года.

Возможно, когда-то это дойдет и до Канады, которая, надо сказать, уже озаботилась существованием на улицах своих городов памятников ветеранам дивизии «Галичина». Но, скорее всего, для этого должна кардинально поменяться власть в стране, — отмечает он.

О том, что МВД России объявило в розыск украинского ветерана СС и бывшего военнослужащего дивизии СС «Галичина» 98-летнего Ярослава Гунько (Хунку), стало известно в четверг, 26 октября. Ранее главное следственное управление СК России заочно обвинило его в геноциде мирного населения во времена Великой Отечественной войны. Речь идет об истреблении жителей Украинской ССР.