В Госдуме не исключили, что Бандере вернут звание Героя Украины

https://static.news.ru/photo/7dd06c9e-713e-11eb-a331-96000091f725_660.jpg Фото: Dokoupil Ivo/CTK/Global Look Press

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет не исключил возвращения звания Героя Украины Степану Бандере. При этом он выразил надежду на здравомыслие украинцев.

Ранее сообщалось, что Львовский областной совет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной раде с призывом вернуть звание «Герой Украины» Степану Бандере.

На Украине всё возможно. Это даже не вызывает удивления. Мы прекрасно понимаем, что бандеровская идеология сегодня преобладает в руководстве Украины, — цитирует Шеремета РИА Новости.

Он также высказал надежду, что здравомыслящие украинцы сделают правильные выводы на выборах и к власти в стране придут проукраинские, а не прозападные руководители.

Указ о присвоении Бандере звания Героя Украины издал президент страны Виктор Ющенко перед своим уходом в 2010 году. Позже его отменили по формальному поводу — Бандера не был гражданином Украины.

Как писал NEWS.ru, глава Крыма Сергей Аксёнов высказался о шествии в честь Бандеры на Украине и предрёк республике потерю части территории. Политик заявил, что Крым «не хотел» оставаться в составе «бандеровской и русофобской» Украины.

Само шествие, которое прошло вечером 31 декабря в центре украинской столицы в честь 112-й годовщины со дня рождения лидера украинских нацистов, Аксёнов назвал «нацистским шабашем». Политик аргументировал, что именно попытки Киева строить свою государственность на идеях «отмороженных нацистов» и привели к крушению этой самой государственности.