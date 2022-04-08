В Госдуме назвали сроки окончания спецоперации на Украине

Первый этап российской спецоперации на Украине закончится через месяц. Такое мнение в беседе с URA.ru выразил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виктор Водолацкий. По его словам, на первом этапе территории Донецкой и Луганской народных республик будут освобождены от националистов. При этом всего он выделил три этапа в специальной военной операции России, по его словам, процесс первичной денацификации Украины может занять около года, он будет представлять собой полное избавление освобождённых украинских территорий от следов неонацизма.

Первый этап российской операции на Украине закончится через месяц — территории ЛНР и ДНР станут полностью свободными от нацистов, — сказал он.

На втором этапе, по словам парламентария, необходимо будет создать органы власти на освобождённых территориях, на это уйдёт около трёх-четырёх месяцев.

Третий этап будут проводить уже органы власти: работа с населением, которое находилось под влиянием нацистов все это время. На это уйдет около года, — указал Водолацкий.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спецоперация России на территории Украины может завершиться в обoзримом будущем.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».