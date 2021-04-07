В Госдепе заявили о заинтересованности в стабильных отношениях с РФ

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Связь между применением вакцины от коронавируса британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca и образованием тромбов вероятна. Тем не менее она пока не подтверждена, сказано в предварительном заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Документ обнародован подкомитетом по COVID-19 Глобального консультативного комитета по безопасности вакцин. На основании текущей информации причинно-следственная связь между вакциной и возникновением тромбов с низким содержанием тромбоцитов считается вероятной, но не...