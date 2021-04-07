В Госдепе заявили о заинтересованности в стабильных отношениях с РФ

Представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Белый дом заинтересован в выстраивании предсказуемых и стабильных отношений с Кремлём. По его словам, этому не мешают «глубокие разногласия».
Своё заявление он сделал, комментируя слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о сроках возвращения в Вашингтон российского посла Анатолия Антонова,
Мы говорили, что у нас большие разногласия, но мы также говорили, что хотим стабильных и предсказуемых отношений с Москвой. Даже по мере того, как мы привлекаем Россию к ответственности за её действия, — отметил Прайс.
Ранее NEWS.ru сообщал, что посол России в США Анатолий Антонов, вероятнее всего, не вернётся в Вашингтон в ближайшее время. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, решение данного вопроса зависит от готовности Белого дома пойти хоть на какую-то нормализацию отношений с Кремлём. Антонов вернулся на родину после ряда нелицеприятных заявлений со стороны американских властей.