В Госдепе США увидели прогресс в переговорах России и Украины

В Вашингтоне заметили признаки готовности России к серьёзным переговорам с Украиной. Этому способствовало давление, оказываемое Западом на Москву, заявила первый замгоссекретаря Уэнди Шерман в интервью телеканалу Fox News, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

Это давление начинает иметь некоторый эффект. Мы видим некоторые признаки готовности вести реальные серьёзные переговоры, — сказала она.

Шерман также обвинила президента России Владимира Путина в стремлении «уничтожить Украину». Она подчеркнула, что украинцев необходимо поддерживать всеми способами, при этом основной задачей США является оказание давления на Путина.

Среди первоочерёдных целей Шерман выделила прекращение огня и открытие гуманитарных коридоров на Украине.

Ранее о прогрессе в переговорах между Москвой и Киевом заявил член российской делегации и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, сейчас стороны существенно продвинулись по сравнению с началом переговорного процесса. По его мнению, в ближайшие дни это может перерасти в единую позицию обеих делегаций и подписание соответствующих документов. Слуцкий выразил уверенность в том, что соглашение сторон поможет снизить напряжённость и спасёт многих людей.