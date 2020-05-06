В Госдепе порадовались обмену послами между США и Белоруссией

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Сотрудник Госдепартамента США Джордж Кент выразил уверенность в том, что Минск и Вашингтон вскоре обменяются послами — впервые с 2008 года.

Мы очень рады и довольны, что обменяемся послами в 2020 году, — цитирует американского дипломата РИА Новости.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил об отправке на рассмотрение президенту страны Александру Лукашенко списка кандидатур на позицию посла в США. Макей выразил уверенность, что глава государства определится с кандидатурой в ближайшее время.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, внёс в Сенат кандидатуру помощника заместителя госсекретаря Джули Фишер для утверждения на должность главы дипломатической миссии в Минске.

В последние месяцы отношения США и Белоруссии, долгие годы бывшие крайне напряжёнными, несколько улучшились. Как передавал NEWS.ru, в феврале в Минск приезжал с визитом госсекретарь Майкл Помпео, который обсуждал с Лукашенко развитие двусторонних отношений.