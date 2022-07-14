В Гондурасе неизвестные застрелили сына экс-президента страны В Тегусигальпе застрелили сына экс-президента Гондураса Саида Лобо

Фото: Inti Ocon/dpa/Global Look Press

Тегусигальпа, Гондурас

Группа неизвестных застрелила в Тегусигальпе четырех человек, среди которых был сын бывшего президента Гондураса Саид Лобо. Молодых людей захватили на выезде из ночного клуба, убили на месте, сообщает Associated Press.

Действующий президент Гондураса Сиомара Кастро выразила соболезнования семьям погибших. Она добавила, что виновными в смерти людей стали «эскадроны смерти».

Осуждаю эскадроны смерти, которые годами безнаказанно действуют в Гондурасе. Мы не успокоимся, пока не уничтожим их, — заявила Кастро.

Агентство со ссылкой на видеозапись уточнило, что нападавших было минимум пятеро. По словам директора полиции Гондураса Густаво Санчеса, ответственными в преступлении предположительно являются «члены международной преступной группировки MS-13». Их действия он объяснил желанием «вызвать страх, хаос и нестабильность».

Ранее стало известно, что 8 июля в Японии было совершено нападение на бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ. Неизвестный напал на политика во время его уличного выступления в городе Нара. Абэ получил ранение. Позже он умер в больнице.