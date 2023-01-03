В Германии заявили о ранении корреспондента газеты Bild на Украине

Фото: Michael Forster Rothbart/ZUMAPRESS.com

Главный редактор немецкого издания Bild Йоханнес Бойе сообщил, что корреспондент газеты Бьерн Штритцель, получил осколочное ранение в результате обстрела на Украине. Он добавил, что жизнь журналиста вне опасности, а травма не очень серьезная. По словам главного редактора, ранение корреспондента служит напоминанием о трудностях, через которые проходят репортеры на Украине.

Он в безопасности (насколько это возможно), и травма не очень серьезная. Тем не менее, это напоминание о тех трудностях, через которые проходят репортеры на Украине, — написал Бойе на свое странице в Twitter.

Отмечается, что инцидент произошел в момент, когда журналист обедал. Штритцель рассказал, что не видел обломков снаряда, а также не смог точно сказать, чем наносился удар.

31 декабря 20 человек пострадали и один погиб в результате ракетных обстрелов Киева, сообщил ранее мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале. По его словам, 14 раненых граждан были доставлены в медицинские учреждения. Во время обстрела был ранен журналист из Японии, он госпитализирован. Мэр Киева также сообщил, что один из взрывов прогремел между жилыми домами в Соломенском районе города. Еще два взрыва раздались в Печерском и Голосеевском районах. Кличко отметил, что есть разрушения.