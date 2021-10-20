В Германии выступили за скорое проведение Совета Россия — НАТО

Берлин выступает за скорейшее проведение Совета Россия – НАТО. Этот формат является важной площадкой для продолжения диалога двух сторон. Об этом заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, слова которого приводит РИА Новости.

По его мнению, в отношении РФ НАТО использует двойной подход. С одной стороны, организация усиливает свои возможности обороны и сдерживания, а с другой стороны готова к диалогу.

Наше предложение российской стороне давно известно. Мы будем использовать двусторонние каналы и возможности НАТО для скорейшей встречи, — отметил Бургер.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг добавил, что НАТО по-прежнему готов к диалогу с РФ, в том числе через совет Россия – НАТО. Организация заинтересована в улучшении отношений с Москвой.

Ранее сообщалось, что Россия с начала ноября приостановит работу своего постпредства при НАТО после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию восьми сотрудников постпредства РФ. Об этом на пресс-конференции 18 октября сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, для связи с Альянсом останется посол в Бельгии.