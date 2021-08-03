В Германии придумали способ противостоять «российскому давлению»

Германии необходимы сильные союзники, которые смогут защитить её в условиях существования атомного оружия и противостоять российскому давлению. Об этом в своей статье для немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung написал обозреватель Конрад Шуллер, подчёркивая, что Россия развязывает войну в Европе.

Эксперт отмечает, что ядерный арсенал будет существовать ещё долго, однако не все «атомные» державы осознают ответственность обладания таким оружием.

Автор убеждён, что соседство Европы с Россией, которая, по его словам, с некоторых времен «развязывает войны», представляет опасность для безатомной Германии. Поэтому ей необходимо как можно дольше сохранять «ядерное партнёрство» с США.

Вместе с тем Шуллер осознаёт, что за такую «защиту» придётся платить, и предлагает делать это добровольно.

Если в качестве платы за защиту нужно давать немецкие самолеты и немецкие деньги и таким образом участвовать в ядерном противостоянии, то нам необходимо эту плату вносить, — отметил обозреватель.

16 июня в швейцарской Женеве прошёл саммит Россия — США с участием президентов Владимира Путина и Джо Байдена. По результатам саммита, главы государств подчеркнули необходимость совместной работы по контролю над вооружениями и кибербезопасностью.

Ранее сообщалось, что ФРГ не откажется от «Северного потока — 2» ни при каких обстоятельствах. Приостановка запуска проекта «Газпрома» не произойдёт даже в том случае, если Россия будет использовать две нитки газопровода в качестве «рычага давления» на Украину.