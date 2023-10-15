В Германии предупредили об угрозе новой «Хрустальной ночи» Немецкий министр Крамер заявил о рисках еврейских погромов в Германии

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В Германии растут риски массовых нападений на еврейские и израильские организации на фоне конфликта на Ближнем Востоке, заявил в интервью газете Handelsblatt глава ведомства по защите конституции Тюрингии Штефан Крамер. По его словам, некоторые палестинцы открыто призывают к повторению «Хрустальной ночи» — серии скоординированных атак на евреев, организованных в нацистской Германии.

Радикально настроенные сторонники ХАМАС в этой стране больше не могут ограничиваться демонстрациями, разжиганием ненависти и отдельными физическими нападениями, но потенциально могут совершать конкретные нападения на еврейские и израильские учреждения и людей. <...> Некоторые палестинцы открыто и нагло призывают к своего рода «Хрустальной ночи 2.0», — сказал министр.

По его словам, антиеврейские лозунги становятся все более популярными в Германии, а сторонники Палестины призывают к открытому насилию против евреев, их заведений и синагог во всем мире. При этом Крамер допустил, что из-за политического накала внутри ФРГ все мусульмане и мигранты в будущем могут быть привлечены к совместной ответственности за террор ХАМАС. Эти действия могут привести к еще большему уровню ксенофобии в стране, считает министр.

Ранее стало известно о столкновениях с применением дымовых шашек между манифестантами и сотрудниками правоохранительных органов в ходе шествия в поддержку Палестины в Риме. В акции, проходившей у римского университета Сапиенца, принимали участие студенты.