В Риме начались беспорядки из-за Палестины В Риме произошли столкновения с полицией во время акции в поддержку Палестины

Фото: Fabio Frustaci/Keystone Press Agency/Global Look Press

Столкновения с применением дымовых шашек произошли между манифестантами и сотрудниками правоохранительных органов в ходе шествия в поддержку Палестины в Риме, сообщает радиостанция Rai Radio 1. Отмечается, что в акции, проходящей у римского университета Сапиенца, принимают участие студенты.

Радиостанция сообщает, что студенты изменили заранее оговоренный маршрут. Вмешалась полиция, которую молодые люди забрасывали яйцами и дымовыми шашками.

Одновременно акция в поддержку Палестины и «против оккупации» проходит в Неаполе. В местах манифестаций усилены меры безопасности.

Ранее командование ЦАХАЛ сообщило о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. Это стало ответом на ракетные атаки по южным и центральным районам страны. Израильские истребители нанесли удары по 21 объекту движения ХАМАС, в результате чего им удалось ликвидировать четыре командных центра радикалов.

До этого сообщалось, что полиция Литвы усилила меры по обеспечению безопасности евреев, в том числе начала мониторить Сеть. Представитель департамента полиции Рамунас Матонис пояснил, что специалисты займутся поиском антисемитских высказываний и призывов к насилию в электронном пространстве. Кроме того, усиленные наряды полиции будут нести дежурство у еврейских общественных объектов.