Полиция Литвы начала мониторить Сеть для защиты еврейской общины

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Полиция Литвы усилила меры по обеспечению безопасности евреев, в том числе начала мониторить Сеть, сообщает национальное радио LRT со ссылкой на представителя департамента полиции Рамунаса Матониса. По его словам, специалисты займутся поиском антисемитских высказываний и призывов к насилию в электронном пространстве. У еврейских общественных объектов будут дежурить усиленные наряды.

У всех общественных еврейских объектов будут дежурить усиленные наряды полиции. Мы внимательно также следим за электронным пространством, следим, нет ли в социальных сетях призывов к антисемитским действиям, — заявил Матонис.

В то же время сами литовские евреи недовольны мерами, которые принимает правительство страны. По словам председателя общины Фаины Куклянски, полиции следует заботиться о безопасности евреев не по случаю, а постоянно. Ранее из-за страха за безопасность учеников руководство вильнюсской еврейской школы имени Шолома Алейхема приняло решение о проведении дистанционных занятий.

Как сообщалось ранее, полиция Калининграда потребовала убрать флаг Израиля с мемориала на центральной площади города. По словам главы пресс-службы Калининградской области Дмитрия Лыскова, это связано с несогласованностью акции. В то же время отмечается, что членам местной еврейской общины не запрещалось устраивать траурные мероприятия. Однако им рекомендовано проводить их не в центре города, а возле восстановленной синагоги.