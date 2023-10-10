В Калининграде назвали ответственных за требование убрать флаг Израиля Полиция могла потребовать убрать флаг Израиля в центре Калининграда

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За требование убрать флаг Израиля с мемориала на центральной площади Калининграда ответственна полиция, заявил глава пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков в беседе с изданием «Подъем». По его словам, власти подобные запреты не выдавали, а правоохранители могли сделать это в связи с тем, что акция не была согласована.

Весьма вероятно (что такой инцидент имел место быть. — NEWS.ru). Поскольку мероприятие ни с кем не согласовывалось, они попросили убрать, наверное, не только флаги, но и мемориал. Но мы ничего не запрещали и никаких инструкций не выдавали, — заявил Лысков.

Он уточнил, что еврейская община действительно хотела провести акцию в центре города, однако ей посоветовали сделать это на территории возле восстановленной синагоги. Также он подчеркнул, что подобные траурные мероприятия могут провести и мусульмане.

Должно быть все корректно. Поскольку мы не участники этого конфликта на Ближнем Востоке, мы не можем допустить, чтобы на нашей земле одна сторона притесняла другую. Соответственно, если у исламской общины будет похожая инициатива, мы ее тоже согласуем, — сказал пресс-секретарь.

По данным издания, ранее полицейские запретили размещать израильский флаг на площади Победы в Калининграде. Туда местные жители принесли цветы и лампады в честь жертв атаки ХАМАС.

Накануне главный раввин России Берл Лазар выразил соболезнования родным и близким погибших, а также призвал бороться с терроризмом. По его словам, все евреи в России и по всему миру испытывают боль и возмущение от произошедших событий в Израиле.