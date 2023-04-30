В Германии предостерегли от недооценки военной мощи России Глава немецкого концерна Hensoldt Мюллер: русских нельзя недооценивать

Фото: MOD Russia / Twitter / Global Look Press

Глава немецкого оборонного концерна Hensoldt Томас Мюллер заявил Die Welt, что военную мощь России в украинском конфликте не стоит недооценивать. По его словам, России требуется время для победы в вооруженных конфликтах. Военный отметил, что у россиян есть способность адаптироваться к трудностям.

Русским нужно время, чтобы добиться успеха в вооруженных конфликтах, — сказал Мюллер.

Глава Hensoldt подчеркнул, что Россия обладает необходимым ресурсом для победы. Он допустил, что по окончании СВО установится «спокойная и без боевых действий» граница.

Ранее американский обозреватель Майкл Швирц заявил, что Вооруженным силам Украины грозит провал в наступлении из-за усталости бойцов. Журналист добавил, что украинские военные находятся под давлением Запада. По его словам, Киеву придется преодолеть оборонительные рубежи российской армии, а также собственные недостатки. Публицист отметил, что запасы артиллерии и средств ПВО ВСУ истощаются. Швирц также указал на слова официальных лиц США, которые называют «маловероятным» успех Киева.