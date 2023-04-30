В США предрекли Киеву провал в наступлении ВСУ NYT: Украине грозит провал в наступлении ВСУ из-за усталости бойцов

Фото: Presidential Office of Ukraine / Global Look Press

Американский обозреватель Майкл Швирц в статье для The New York Times заявил, что Вооруженным силам Украины грозит провал в наступлении из-за усталости бойцов. Журналист добавил, что украинские военные находятся под давлением Запада. По его словам, Киеву придется преодолеть оборонительные рубежи российской армии, а также собственные недостатки.

Боевые задачи пугают. Для успеха Украине потребуется преодолеть хорошо укрепленные оборонительные рубежи российской армии, а также недостатки собственной армии. Украина находится под давлением Запада — она должна продемонстрировать успехи в росте морального духа солдат и гражданских лиц, — написал Швирц.

Публицист отметил, что запасы артиллерии и средств ПВО ВСУ истощаются. Швирц также указал на слова официальных лиц США, которые называют «маловероятным» успех Киева.

Ранее Мельник заявил, что страны Запада должны увеличить поставки оружия и боеприпасов на Украину в десять раз. По его мнению, все ограничения по отправке оружия ВСУ являются искусственными и их можно легко переступить. Он считает, что такие меры помогут прекратить боевые действия на Украине.