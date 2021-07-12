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Непривитые немцы могут остаться без отпуска

15:51, 12 июля 2021
Фото: imago-images.de/Global Look Press
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Невакцинированным жителям Германии следует запретить посещать стадионы и бассейны, а также не давать им возможности поехать в отпуск. Об этом заявил глава Ассоциации врачей обязательного медицинского страхования германской земли Рейнланд-Пфальц Петер Хайнц, сообщает Bild.

Медик пояснил, что непривитый человек с отрицательным тестом на коронавирус может по-прежнему подхватить вирус в отпуске и заболевшим вернуться на родину.

Хайнц вообще выступает за всяческие ограничения свобод для непривитых граждан, а если им будет предоставляться больше свободы действий, тогда власти лишатся возможности вакцинировать всё население страны, уверен медик.

Нет вакцины — нет свободы. Без подобного давления мы не сможем убедить людей, — заявил Хайнц.

Ранее в Германии ошибочное уведомление о вакцинации получили более 100 тысяч человек. Инцидент произошёл в городе Бранденбург. К 16 июня электронное подтверждение о прохождении полной вакцинации от местного Минздрава отправили 460 тысячам человек, хотя на самом деле полностью привились лишь 382 тысячи человек. Таким образом, более 100 тысяч человек по ошибке получили уведомление о полной иммунизации.

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