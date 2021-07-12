Непривитые немцы могут остаться без отпуска

Невакцинированным жителям Германии следует запретить посещать стадионы и бассейны, а также не давать им возможности поехать в отпуск. Об этом заявил глава Ассоциации врачей обязательного медицинского страхования германской земли Рейнланд-Пфальц Петер Хайнц, сообщает Bild.
Медик пояснил, что непривитый человек с отрицательным тестом на коронавирус может по-прежнему подхватить вирус в отпуске и заболевшим вернуться на родину.
Хайнц вообще выступает за всяческие ограничения свобод для непривитых граждан, а если им будет предоставляться больше свободы действий, тогда власти лишатся возможности вакцинировать всё население страны, уверен медик.
Нет вакцины — нет свободы. Без подобного давления мы не сможем убедить людей, — заявил Хайнц.
Ранее в Германии ошибочное уведомление о вакцинации получили более 100 тысяч человек. Инцидент произошёл в городе Бранденбург. К 16 июня электронное подтверждение о прохождении полной вакцинации от местного Минздрава отправили 460 тысячам человек, хотя на самом деле полностью привились лишь 382 тысячи человек. Таким образом, более 100 тысяч человек по ошибке получили уведомление о полной иммунизации.