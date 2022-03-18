В Германии подвергли критике эмбарго на поставки энергоносителей из России

Немедленное введение эмбарго на поставки энергоносителей в Германию из России было бы контрпродуктивным. Такое мнение высказал в интервью газете Handelsblatt глава промышленного профсоза IG Metall Йорг Хофман. По его словам, подобная мера может привести к очевидному вреду для немеких потребителей и экономики страны.

Немедленное эмбарго на газ, каменный уголь и нефть было бы контрпродуктивным, оно бы навредило экономике и потребителям Германии гораздо больше, чем России, — сказал Хофман.

Он также отметил, что Германии необходимо в большей степени диверсифицировать поставик энергорсурсов, но это невозможно «сделать в одночасье».

Ранее глава Минэкономики Германии Роберт Хабек заявил, что газоснабжение страны на следующий зимний сезон пока не обеспечено. По его словам, в случае блокировки поставок газа из России власти ФРГ не смогут обогреть все дома и продержать на плаву объекты промышленного производства.